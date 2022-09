È morta la Regina Elisabetta II del Regno Unito

Ascolta questo articolo

Le voci delle ultime ore sulle condizioni di salute sulla regina Elisabetta II stavano facendo iniziare a preoccupare il mondo. La BBC, il servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito, nel primo pomeriggio ha iniziato a rispettare il “London Bridge is falling down“, vestendo i suoi giornalisti di nero.

Fino a poco tempo fa la Royal Family ha cercato di non far uscire notizie in merito allo stato di salute della regina Elisabetta, ma l’ultimo comunicato pubblicato sui social annuncia la sua morte: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Dopo la morte del marito Filippo di Edimburgo ha cercato di partecipare a più manifestazioni possibili prima della positività al Covid-19 avvenuta nel mese di febbraio che, come svelato dalla stessa Elisabetta II, l’avrebbe lasciata esausta. L’ultima apparizione dinanzi ai flash delle fotocamere è avvenuta qualche giorno fa, precisamente quando aveva ricevuto la nuova premier Liz Truss.

Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al secondo posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, dietro solo al regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia, che regnò per 72 anni e 110 giorni; è anche il Capo di Stato in carica da più tempo, dopo la morte di Rama IX di Thailandia, avvenuta il 13 ottobre 2016.

In attesa dei funerali solenni, che si terranno nella cattedrale di Westminster, nelle prossime ore Carlo, principe del Galles e primo erede al trono nella linea di successione, terrà un discorso ufficiale. Ora bisognerà vedere se sarà lui l’erede al trono oppure deciderà di abdicare e dare spazio al figlio William, duca di Cambridge.

Il lutto per la sua morte durerà 12 giorni, e il suo corpo verrà dapprima esposto nella camera ardente di Westminster Hall, aperta al pubblico 23 ore su 24. Resta ancora top secret il luogo della sua sepoltura, che potrebbe essere messa vicina al re Giorgio VI, nella Cappella di San Giorgio in Windsor.