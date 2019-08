È morta Jessi Combs: aveva stabilito il record di velocità nel 2013 a 640 Km/h

La “donna più veloce del mondo su quattro ruote“, Jessi Combs, è purtroppo deceduta a soli 39 anni: sarebbe morta in un incidente automobilistico mentre era alle prese per migliorare il proprio record di velocità stabilito nel 2013 a 640 Km/h.

Secondo la polizia della contea di Harney, in Oregon, Jessi era alla guida di un’automobile con motore a reazione: sarebbe stata impegnata nel North American Eagle Project, ovvero una vettura realizzata con la cooperazione di ingegneri, piloti meccanici americani e canadesi, con l’obiettivo di sfidare il record di velocità terrestre stabilito dalla ThrustSSC nel 1997 di 763 mph.

Il veicolo era basato sulla fusoliera di un aereo da caccia Lockheed F-104A-10 Starfighter, creato per l’aeronautica degli Stati Uniti fino al ritiro, nel 1970.

La donna si trovava nel deserto di Alvord, nella fascia sudorientale dell’Oregon sul lato occidentale degli Stati Uniti d’America: si tratta di un lago asciutto che si estende per 19 km con un larghezza di 11 km, con i monti Steens e le catene montuose della Costiera Pacifica e delle Cascate che lo dividono dall’oceano Pacifico. Durante la stagione secca, ciò lo rende l’ideale per le corse di vetture o l’atterraggio di aerei: già nel 1976, Kitty O’Neill vi stabilì il record di 843 km/ora.

La Combs era nata il 27 luglio 1980, ed oltre ad essere una pilota professionista era anche amata dal piccolo schermo: aveva infatti condotto per più di 90 episodi in quattro anni lo show Xtreme 4×4 sul canale Spike, in cui dei veicoli venivano realizzati o trasformati in progetti off-road.

Nel 2004 si era laureata alla Wyoming Technical Institute, un college americano dedicato al settore tecnico automobilistico, in Collision & Refinishing, Street Rod Fabrication, Custom Fabrication e High Performance Powertrain: successivamente, aveva lavorato all’interno dell’università nel dipartimento marketing, creando in soli sei mesi un’automobile per lo show della Specialty Equipment Market Association.