Durante i voli in aereo capitano delle situazioni davvero esilaranti e, a tratti anche surreali. La vicenda che stiamo per raccontare è accaduta durante un volo di passeggeri diretti a Rodi, in Grecia, per le vacanze. Proprio durante questa fase di volo, una passeggera anziana ha aggredito a schiaffi lo steward, colpevole di averle portato via il gin tonic che sta bevendo in quel momento. Qui raccontiamo questa rocambolesca avventura.

Non appena lo steward le ha portato via il gin tonic, la donna, evidentemente ancora non sazia di quello che stava bevendo, ha cominciato a dare in escandescenza aggredendo il povero malcapitato. Una situazione particolarmente incresciosa per tutti i passeggeri, per cui il pilota ha dovuto attuare un atterraggio d’emergenza con la passeggera arrestata.

Il fatto risale a giovedì 25 agosto durante la tratta Manchester – Rodi. Non appena effettuato l’atterraggio, la donna ha chiesto al personale a bordo dello champagne gratis che le hanno negato. Considerando che la passeggera ha cominciato ad avere le prime reazioni alquanto esagerate, lo steward ha deciso di offrirle un gin tonic.

Tutto ciò non è servito a rasserenare i bollenti spiriti della passeggera e, a quel punto, lo steward ha pensato d’intervenire portandole via il gin tonic che stava bevendo. Il comportamento dello steward è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso al punto che la passeggera ha deciso di scatenarsi in modo violento contro di lui.

La donna, a quel punto, ha reagito dando una serie di schiaffi allo steward. Il personale ha provato a calmarla, ma senza risultati. Un altro passeggero ha anche raccontato che la donna avrebbe urinato sulla sua poltroncina. Il pilota, considerando la situazione, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Monaco, dove sono stati contattati gli agenti della polizia che, intervenuti, hanno immediatamente arrestato la passeggera.