Il giorno del matrimonio è solo la ciliegina sulla torta di una giornata che culmina con fotografie, ristorante, ma anche con un album di foto da condividere e mostrare ad amici e parenti che sono stati testimoni di una gioia così grande. Peccato che per qualche neosposa sfogliare un album di nozze può essere un trauma, soprattutto quando scopre che è stata filmata nuda di nascosto dal suo fotografo.

È proprio quanto accaduto a Michelle Pharo, una ex modella che ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del fotografo che ha immortalato il giorno del matrimonio. Tra l’altro, il fotografo è un uomo che Michelle conosce e con il quale ha già lavorato in passato, diventando anche, nel corso degli anni, un buon amico.

L’ex modella si è resa conto dell’atteggiamento e dei comportamenti dell’uomo soltanto negli anni successivi quando l’uomo è stato arrestato con l‘accusa di voyeurismo. Dave Glover, il nome del fotografo e Michelle erano amici e lei si fidava molto di lui, al punto che ora afferma: “Mi ha fotografata in biancheria intima, costumi da bagno e abiti da sera per il mio portfolio di modella. David mi faceva sempre sentire a mio agio e mi diceva che stavo bene. Ho sempre adorato le foto che mi ha scattato”.

Sono rimasti in buoni rapporti anche quando lei ha deciso di smettere con la carriera di modella e, quindi, è stato più che normale volerlo accanto nel suo giorno più importante dove ha deciso di posizionare una telecamera nascosta nella stanza dell’ex modella arrivando così a filmarla nuda. Michelle Pharo non è stata l’unica vittima, in quanto in seguito alle indagini vi erano 900 video di 100 donne filmate nello stesso modo.

Il fotografo è colpevole di voyeurismo e nel marzo del 2023 la Cambridge Crown Court lo ha condannato a un anno e 8 mesi di carcere. Soltanto oggi l’ex modella ha deciso di far sentire la sua voce in modo da invitare le donne a stare attente.