Durante il travaglio si ritrova l’amante del marito in sala parto, ecco cosa è successo

Anche l’infedeltà di uno dei due coniugi ha dei momenti e dei luoghi ben precisi per essere smascheraa e senza ombra di dubbio, non esiste luogo o momento peggiore per scoprire il tradimento del marito. La notizia ha dell’incredibile e non si tratta di una scena di un film o di quella di una serie tv, bensì della realtà.

Il tutto è avvenuto in America, dove una donna in sala parto ha scoperto la presenza dell’amante del marito, anch’essa in procinto di mettere al mondo il figlio dell’uomo. L’ostetricia di turno ha filmato la reazione della donna, affidandola ai social e come ampiamente prevedibile le immagini hanno subito fatto il giro del web, conquistando un boom di like e visualizzazioni.

Il video è subito stato diffuso dall’operatrice sanitaria su Reddit, il sito internet di social news, intrattenimento, e forum. Dalle immagini si possono udire le urla delle due future mamme in procinto di partorire due figli dello stesso uomo, e l’ostetricia che assiste impotente alla scena. Non si comprende chiaramente cosa si dicano le due donne, ma la faccia dell’infermiera, nonostante sia coperta dalla mascherina, è abbastanza chiara e soprattutto non lascia spazio a dubbi.

L’ostetricia era presente quando la donna ha deciso di affrontare suo marito e a corredo della breve clip, si legge la seguente didascalia: “Quando la mamma in travaglio scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo“. Naturalmente, il post pubblicato non è di certo passato inosservato e nel giro di pochissimo tempo è subito diventato virale.

Per la precisione, le immagini di pochi secondi hanno ottenuto oltre 82.000 reazioni e 4.100 commenti dagli utenti di Reddit e sono in netto aumento. Tra i commenti c’è stato chi si è messo nei panni dell’operatrice sanitaria comprendendone la difficoltà provata in quel momento, difatti c’è stato chi ha scritto: “Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in questo contesto“.