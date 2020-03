Dramma in Spagna, 37enne positiva al covid-19 muore durante il parto cesareo: nessuna speranza per il bambino

Una drammatica notizia arriva dalla Spagna, dove una 37enne, affetta da coronavirus, è deceduta in sala operatoria durante un parto cesareo effettuato d’urgenza. Crudele destino anche per il bambino che è morto insieme alla madre sconvolgendo l’intero Paese. Come riportato dal quotidiano El Pais, il tragico evento si è consumato all’Hospital Materno Infantil Teresa Herrera di La Coruña che, in questo difficile periodo storico, sta combattendo contro gli effetti devastanti del covid-19, diventato ormai una pericolosa pandemia.

La giovane mamma si è recata all’ospedale per rimediare ad una forte febbre accompagnata da una diarrea ingestibile. Sottoposta a un tampone, la 37enne è risultata positiva al coronavirus che in Spagna continua a far tremare la gente con: 6.737 decessi, ottantamila contagiati e circa cinquemila persone in terapia intensiva.

Sfortunatamente, le condizioni di salute della donna si sono rapidamente aggravate al punto che i medici hanno dovuto necessariamente eseguire un intervento immediato. Durante il parto cesareo si sono registrate ulteriori complicazioni e per la giovane mamma, che pare avesse anche delle pregresse patologie, non c’è stata alcuna speranza di salvezza. La donna si è spenta con un arresto cardiocircolatorio lasciando il marito nel dolore più assoluto.

Quest’ultimo è risultato negativo al tampone. Al momento, i dati del ministero della Salute e delle Comunità confermano che in Spagna sono avvenute 14.709 guarigioni, ma a preoccupare gli operatori sanitari è il rapido e incontrollabile aumento dei contagiati che potrebbe mandare in blocco il sistema sanitario del Paese.

Allo stato attuale, non ci sono certezze su come il coronavirus colpisca le donne in gravidanza e i neonati: anche se quest’ultimi sembrano sfuggire all’infezione in caso di positività della madre. Secondo due studi recenti su una dozzina di donne in gravidanza che hanno partorito negli ospedali di Wuhan, non ci dovrebbero essere grossi problemi per i nascituri: nonostante alcuni sintomi lievi, tutti i bimbi sono nati privi di virus.