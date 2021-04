Dopo George Floyd un altro caso scuote gli USA: 73enne con demenza arrestata e ferita

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - La sequenza raccontata dalla signora Garner durante il processo rievoca nella mia mente quella avvenuta nel caso di George Floyd. Secondo me certi agenti di polizia americani perdono di vista la pericolosità dei protocolli che utilizzano, che non possono andar bene per tutti. E' evidente che una signora di 73 anni in stato confusionale non può e non deve essere sbattuta per terra e arrestata con violenza. Ci vuole rispetto.