Donna sbranata da uno squalo mentre fa snorkeling con il marito

Terribile tragedia alle Hawaii, dove una donna di 60 anni è stata sbranata viva da uno squalo. Il dramma s’è verificato negli scorsi giorni presso le acque antistanti l’isola di Maui. La vittima e suo marito stavano trascorrendo una vacanze nelle isole Hawaii ed erano residenti a Washington. Nulla faceva presagire al dramma. Si trovavano a pcihe decine di metri dalla spiaggia, quando all’improvviso uno squalo ha attaccato la donna, che con il marito stava facendo snorkeling.

Secondo quanto dichiarato dall’uomo alle autorità locali, i due si trovavano ad una certa distanza uno dall’altra, e riuscivano a vedersi di tanto in tanto in acqua. Ad un certo punto lui non ha più visto la moglie, per cui ha pensato che potesse essersi spinta più in dentro l’oceano. Poi la terribile scena: a poca distanza da lui ha visto spuntare un squalo che si dimenava in acqua in una chiazza rossa di sangue.

Le urla dei bagnanti

I bagnanti sulla spiaggia dell’isola di Maui hanno cominciato subito ad urlare all’uomo di tornare in riva, vista la presenza del pescecane in acqua. Anche dalla riva i testimoni si sono sono accorti che lo squalo stava mangiando qualcosa. L’uomo ha fatto quindi rientro a riva in preda al terrore per quanto stava succedendo.

Della moglie non c’era nessuna traccia. Dopo che non riusciva a vedere la moglie l’uomo ha cominciato a cercarla. Le dichiarazioni del marito sono state confermate anche da un testimone oculare, il primo a chiamare i soccorsi dopo aver assistito alla terribile scena. Sul caso ci sono indagini in corso per capire che specie di squalo abbia attaccato la donna.

“Il testimone oculare ha visto la grande bocca dello squalo continuare a nutrirsi di qualcosa nel mezzo della chiazza rossa nell’acqua” – così hanno dichiarato i funzionari del Dipartimento del territorio e delle risorse naturali delle Hawaii. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul caso.