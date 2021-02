Donna positiva al covid partorisce in coma, torna a casa dopo 3 mesi

In Wisconsin, Kelsey Townsend, ha partorito una bambina sana mentre era in coma farmacologico. La donna è stata contagiata dal covid-19 mentre era incinta di 39 settimane. Dopo 3 mesi è tornata a casa dalla sua famiglia e ringrazia i medici che l’hanno aiutata.

Kelsey Townsend è la protagonista di questa storia a lieto fine, ha 32 anni ed è mamma di 4 bambini. Proprio durante il periodo di gravidanza dell’ultima figlia è stata contagiata dal covid. Lo scorso ottobre, infatti, ha scoperto d’esser positiva ed è stata ricoverata per una polmonite. La situazione della donna si è poi aggravata ed è finita in coma farmacologico.

Proprio mentre era in coma priva di coscienza ha dato alla luce la bambina, la quale è risultata sana e negativa al covid. La bambina è in salute ed è stata chiamata Lucy. Purtroppo però, la mamma Kelsey Townsend non è potuta tornare a casa molto presto. A causa delle complicazioni dovute dalla malattia, ha abuto bisogno dell’assistenza di macchine per l’ossigenazione e ventilatori. Per mesi è rimasta lontano dalla sua famiglia e non ha potuto prendere in braccio la piccola Lucy.

Il 27 gennaio però è arrivata la bella notizia, dopo tre mesi la donna ha lasciato l’ospedale ed è potuta tornare a casa e riabbracciare i suoi 4 figli. Il marito Derek ha affermato “Siamo così grati e fortunati di avere tutti a casa, di avere Kelsey a casa, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro”.

La protagonista della vincenda ha dichiarato “Sono così grata di essere viva e vegeta e di essere a casa con mia figlia, Lucy, e di stare con gli altri nostri figli, Peyton, Beaux e Faith”. Ha anche espresso gratitudine verso il personale ospedaliero e la foto della famiglia finalmente riunita è stata pubblicata sui social.