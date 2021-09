Quella che sto per raccontarvi è una storia che arriva da Wisconsin, riportata, qualche anno fa, da alcuni quotidiani locali. Parlo di una storia triste ma carica di speranza, avente per protagonista una giovane coppia innamorata.

E’ la storia di Kelly e Jarret Luethe, di 27e 26 anni all’epoca dei fatti, con due bambini, Ashton di 6 anni, e Kennedy di 2 anni, e uno in arrivo, felici finchè la sorte ha strappato troppo presto questo padre ai suoi figli.

La tragica morte del marito

Kelly ha raccontato di aver scritto con lui per tutta la notte fino a circa 5 minuti prima dell’incidente, quando ha smesso di rispondere. Inizialmente ha pensato solo che fosse andato a letto o che la batteria del suo telefono fosse morta ma mai avrebbe immaginato che fosse rimasto coinvolto e ucciso in un incidente.

Alle 2 del mattino gli agenti di Polizia hanno bussato alla sua porta per comunicare la triste notizia, gettando la donna nello sconforto. Dopo il funerale del marito, Kelly si è recata all’appuntamento previsto per conoscere il sesso del bimbo nella sua pancia, decidendo di mantenere l’appuntamento anche se era il giorno dopo il suo funerale.

Assieme a sua madre e a quella di Jarret ha saputo di aspettare un maschietto, decidendo di chiamarlo Jarrett Jr. La donna ha deciso di immortalare la sua gravidanza in alcuni scatti, effettuati dalla fotografa, sua amica, Jessica Brandau, che le aveva scattatato le foto al suo matrimonio. Si trattava di un servizio fotografico che aveva pianificato con il marito e che sperava di includere, in seguito, con photoshop.

Il dettaglio in ogni foto

In ogni foto, in corrispondenza della pancia di Kelly, è visibile un arcobaleno o un cerchio di luce…. cosa che la donna ha attribuito alla presenza del defunto marito. Anche l’amica fotografa ha commentato la cosa, dicendo che, quando ha caricato le foto sul suo computer, ha notato che l’arcobaleno e le sfere erano quasi in ogni foto, anche se si sono spostati parecchio durante le riprese, cambiando persino posizioni a metà strada. C’è chi crede fermamente in questa storia, chi rimane scettico e chi, come me, è rimasto senza parole per la forza dell’amore che traspare in ogni pezzo di questa storia.