Donna italiana uccisa a Santo Domingo: trovata senza vita in un frigorifero, morta assiderata

Una brutta notizia giunge dall’isola caraibica di Santo Domingo, dove nella giornata del 22 gennaio è stata trovata senza vita Claudia Lepore, una 59enne italiana originaria di Carpi, in provincia di Modena. Secondo quanto riferiscono i media nazionali ed esteri, la donna sull’isola gestiva un B&B in località Punta Cana.

Lei stessa, una decina di anni addietro, aveva deciso di mollare il suo lavoro in Italia (gestiva un bar a Carpi), e trasferirisi a Santo Domingo. Qui, insieme all’amica Ilaria Benati, aprì appunto il B&B. Ma ultimamente qualcosa sarebbe andato storto, anche perché lei stessa avrebbe cercato di avviare un’altra attività da sola.

La donna ha passato gran parte del 2019 in Italia, poi a gennaio del 2020 sarebbe tornata a Santo Domingo giusto per sbrigare alcune faccende personali:dopo di ciò doveva tornare in via definitiva in Italia. Secondo gli inquirenti, che stanno indagando sul caso, il motivo del delitto sarebbe di motivo economico. La Lepore è stata trovata imbavagliata all’interno di un frigorifero, dove sarebbe morta assiderata almeno tre giorni prima: il portello dell’elettrodomestico, infatti, era bloccato da una scala.

Arrestato il responsabile

Nel frattempo la polizia dominicana ha provveduto ad arrestare un uomo del posto, Antonio Lantigua, conosciuto come “El Chino”. Secondo gli investigatori sarebbe proprio lui l’autore materiale dell’omicidio, che tra l’altro avrebbe già confessato di aver compiuto il misfatto. Ma chi indaga vuole fare chiarezza su tanti, troppi particolari che sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. In primis un messaggio su Whatsapp che l’uomo avrebbe inviato ad una persona, che recitava così. “Pagami i 200mila pesos (equivalente a poco meno di tremila euro)… che ho già fatto… se non mi paghi ti succederà la stessa cosa, ti ammazzo”.

La polizia sospetta che la destinataria del messaggio fosse proprio Ilaria Benati. L’ipotesi, ancora tutta da verificare, è che Lantigua sia stato assunto dalla donna e da un suo socio, Jacopo Capasso, per commettere il delitto. Al momento, è bene precisare, la Benati si è dichiarata innocente. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo delitto ancora tutto da chiarire. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino e dalla testata giornalistica Leggo.it.