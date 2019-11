Donna australiana rischia la cecità tatuandosi i bulbi oculari

Amber Luke ha speso oltre 26.000 dollari per le trasformazioni del suo corpo, compreso lo spacco della lingua e i tunnel nelle orecchie. Si è tatuata più di 200 tatuaggi sul corpo, ha allargato i suoi seni e cambiato la forma di guance, labbra e orecchie.

Definendosi come il “Drago Bianco” dagli “Occhi Blu”, ha deciso di usare i tatuaggi per dare ai suoi occhi un colore blu. Secondo lei, il tatuatore le ha messo dell’inchiostro troppo in profondità nell’occhio, causandole quindi gravi danni ai bulbi oculari. Infatti le è stato comunicato che ha rischiato di perdere la vista per sempre.

Un altro recente caso di effetti collaterali derivanti dai tatuaggi si può ritrovare in Colombia, dove una donna ha perso il suo bambino ed è diventata disabile a causa di un tatuaggio sbagliato fatto durante la propria gravidanza.

Secondo un recente sondaggio, molte persone considerano il tatuaggio come un’arte a loro non vicina, né tantomeno comprendono chi, come in questo caso, decida addirittura di trasformare il proprio corpo semplicemente per coprire più pelle possibile.

Secondo i medici, i rischi nel tatuare i bulbi oculari sono tanti ed era immaginabile che qualcuno che pensasse di farsi tatuare gli occhi, per il più piccolo errore potesse incorrere in danni alla vista.

Gli esperti intervistati consigliano sempre di rivolgersi a tatuatori che rispettino tutte le regole e gli standard igienico-sanitari e lavorino correttamente, non accontentandosi mai di chi lavora illegalmente pur di pagare un prezzo più basso. Sicuramente anche la qualità e la non tossicità dei materiali fa la differenza e prima di fidarsi di una persona occorrerebbe verificarne la serietà e la professionalità quanto più possibile.

Sono diverse le cause che hanno scatenato gli eventi citati, ma la qualità dell’inchiostro e le modalità con le quali questi tatuaggi possono essere stati fatti avranno avuto una grande responsabilità.