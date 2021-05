Dj morto in Francia: le autorità indagano per omicidio

Sta destando sconcerto la vicenda avvenuta in Francia, precisamente a Saint Michel de Castelnau, dove nella serata di martedì 27 aprile il dj Davide Masitti, 49 anni e noto con il nome d’arte di “Da Frikkyo”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva insieme alla compagna.

Al momento le autorità non escludono nessuna ipotesi, anche se per gli inquirenti è molto probabile che l’artista sia stato ucciso. Al momento nel registro degli indagati è finita proprio la sua compagna, una 38enne di Trieste di cui omettiano le generalità per motivi di privacy, anche perché c’è ancora un’indagine in corso.

I familiari della vittima si sono recati subito in Francia dopo aver appreso della tragica notizia. La compagna è stata sottoposta ad interrogatorio dalla Polizia francese, ma continua a negare ogni sua responsabilità. Le autorità ritengono che Masitti sia stato colpito con un coltello, precisamente con almeno un fendente scagliato all’altezza del fianco. La compagna riferisce che il Dj si sarebbe inferto da solo il colpo, mentre la polizia ritiene che lei lo abbia comunque colpito senza però l’intenzione di ucciderlo.

Il Dj è morto in casa

Quando sono arrivati i soccorsi per l’uomo ormai non vi era più nulla da fare. Lui è infatti deceduto quasi subito a causa delle gravi ferite riportate al fianco. Anche i familiari del Dj escludono categoricamente che la compagna 38enne possa aver ucciso il loro congiunto. Per questo le autorità vogliono fare assoluta chiarezza.

La madre del Dj è sconvolta dal lutto che ha colpito la famiglia: soltanto uno dei due fratelli di Masitti ha raggiunto la Francia, mentre l’altro è rimasto accanto alla madre. A breve, non appena sarà possibile, la salma sarà trasferita nel nostro Paese in modo da celebrare le esequie. Proprio con la sua compagna Masitti condivideva la passione per la musica.

Lei lo ha seguito infatti nei concerti che il Dj ha tenuto in tutto il mondo. “Da Frikkyo” era molto conosciuto a livello internazionale per la sua musica tekno. Gli ex compagni di scuola e gli amici d’infanzia stanno raccogliendo fondi per la famiglia di Masitti. Una tragedia che ha sconvolto tutti.