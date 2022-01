Credeva di fare la foto della sua vita, è invece una ragazza è stata mandata via in malo modo da un attore che interpretava Gaston a Disneyland. Secondo quanto riferiscono i media internazionali in queste ore, riportando le immagini di un video di Tik Tok diventato virale, la giovane si è avvicinata all’attore nel tentativo di fare una foto. Tutto nella norma, fino a quando la ragazza non ha toccato sul petto, palpeggiandolo, l’attore. A questo punto è arrivata la reazione.

Gaston è il noto personaggio Disney presente ne La Bella e la Bestia. L’attore con un vigoroso gesto ha ordinato alla ragazza di allontanarsi immediatamente e di non toccarlo. La giovane, ancora divertita, ha poi provato nuovamente a toccare il petto dell’uomo, che a quel punto non ci ha visto più e si è messo ad urlare qualcosa come “vai via adesso”. La ragazza, forse, credeva fosse uno scherzo, ma non era così: l’attore era davvero infastidito.

Video virale

Come già detto in apertura il video è diventato virale in brevissimo tempo. A Disneyland ci sono delle regole ben precise che gli ospiti e il Cast Member devono seguire, soprattutto in questo periodo di pandemia, regole che evidentemente questa giovane ha deciso di ignorare. Dopo pochi istanti, imbarazzata, la giovane si è allontanata.

Il video è finito anche su Reddit, dove molti utenti si sono schierati a favore dell’attore, ribadendo come il comportamento della ragazza sia stato inopportuno. Tra gli utenti c’è però anche chi sottolinea che se tutto questo fosse capitato ad un’attrice donna che interpretava un personaggio Disney il resposnabile si sarebbe beccato come minimo una denuncia alla polizia.

Insomma la vicenda ha creato anche un acceso dibattito sui social, ma le immagini sono davvero esilaranti. Per ovvi motivi di privacy le generalità della ragazza non sono state diffuse. La notizia è stata ripresa da numerosi media in tutto il mondo. La giovane in questione difficilmente dimenticherà questo momento.