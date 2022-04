Disneyland Paris compie trent’anni, festeggiamenti in corso

Nasceva 30 anni or sono il parco a tema cartoon disneyano con il nome EuroDisney a trenta chilometri da Parigi, Francia. Trainato dai successi dei cartoon disney Aladdin, Il Re Leone e La Bella e La Bestia, dall’idea di Disneyworld avuta in America per bissare il successo in Europa, il parco con più visitatori in Europa tra le attrazioni più viste al Mondo al pari del Louvre, di Versailles e della Torre Eiffel.

Forse non tutti sanno che gli inizi non furono affatto facili nei primi anni Novanta rischiò addirittura la chiusura per i pochi visitatori, negli anni Francois Mitterand pensò anche alle infrastrutture per rendere fruibile il parco a tutti anche se era distante da Parigi, aprì con 29 attrazioni, divise tra cinque diverse aree tematiche (Main Street U.S.A., Frontierland, Adventureland, Fantasyland e Discoveryland).

Decine di negozi, ristoranti, molti richiami a Jules Verne, e molte sezioni erano al coperto dovuto alle intemperie. All’inizio partì male uno sciopero ferroviario impediva agli utenti di arrivare al parco, inoltre mancò l’elettricità negli alberghi nonchè mancanza di alcolici nei bar che non piacque ai visitatori.

Inoltre molti dipendenti lamentavano le atroci condizioni lavorative, nonchè fu visto come una americanizzazione della Francia, molti visitatori in particolare non pernottavano la notte ma andavano solo in orari diurni facendo perdere al parco migliaia di introiti, tra il 93 e il 94 il cambio di rotta, alcolici nei ristoranti per inglesi e tedeschi nonchè il cambio del nome in Disneyland Paris, meno meccanico ed economico del precedente ma più romantico.

Nel 1995 l’attrazione Space Mountain: de la Terre à la Lune, inaugurò e tripudio di clienti e hotel pieni, dal 2002 si è aggiunto Walt Disney Studios Park. il parco dà lavoro a circa 17mila persone, alcune centinaia delle quali sono ancora lì dal 12 aprile 1992. In futuro ci saranno attrazioni dedicate alla Marvel, con L’ Avengers Campus e con Frozen. Famosa inoltre la Nave di Pirati dei Caraibi.