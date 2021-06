Quella che sto per raccontarvi è una storia davvero toccante, commovente, emozionante. E’, più semplicemente, la storia dell’eroe Digby. Parliamo di un meraviglioso Labradoodle australiano di 3 anni che ha salvato una donna che minacciava di suicidarsi.

I fatti risalgono a martedì scorso quando una donna ha oltrepassato la ringhiera di sicurezza del ponte sopra l’autostrada M5, vicino a Exter, minacciando il suicidio. Sul posto sono intervenuti i servizi d’emergenza che non sono riusciti a farle cambiare idea, fino all’arrivo di Digby.

L’arrivo di Digby

Digby, questo cucciolone che fa tenerezza solo guardarlo, lavora con le squadre dei vigili del fuoco, ed è già impiegato nelle sessioni di terapia verbale durante i soccorsi. Facendo il suo ingresso, la donna ha girato la testa e ha sorriso, secondo quanto riferito dal portavoce della Devon &Somerset Fire & Rescue Service.

Da qui è nata una discussione tra la donna e i vigili del fuoco sul ruolo del cagnolone tra di loro e a quel punto, coloro che stavano negoziando, le hanno detto che se voleva conoscere a fondo il ruolo di Digby nella squadra dei pompieri, avrebbe dovuto abbandonare la ringhiera e così è stato. La donna, in questo modo, tra una chiacchiera e l’altra ma soprattutto grazie alla visione di Digby, è riuscita ad archiviare il suo pensiero di togliersi la vita.

In una serie di post su Twitter, la Devon &Somerset Fire &Rescue Service ha comunicato che i vigili del fuoco sono arrivati sul posto di supporto alla polizia, mentre i negoziatori stavano parlando con la donna, sempre più preoccupati per la situazione che, per fortuna, ha avuto un bellissimo epilogo grazie a Digby che è diventato una celebrità. Tutti i giornali conoscono la storia di questo simpatico cagnolone dallo sguardo trasparente, esempio di fedeltà e dedizione verso gli uomini, sempre al loro servizio.