In queste ore la terra è tornata a tremare. Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata avvertita in gran parte del Paese. Tra l’altro il sisma si è verificato difronte la costa, dove ha sede la centrale nucleare danneggiata da uno tsunami nel 2011. Le scosse di oggi sono state avvertite fino alla capitale, dove gli edifici hanno tremato. La gente è scesa in strada in preda al panico.

La stragrande maggioranza degli edifici è costruita con tecniche antisismiche, questo perchè il Paese è soggetto a terremoti, trovandosi in una zona del pianeta densamente circondata da vulcani sottomarini. Il Paese si trova proprio sulla faglia del Pacifico, una delle zone più “attive” per quanto riguarda gli eventi sismici. Al momento le autorità fanno sapere che circa 2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità.

Previste onde di tsunami

Ma adesso non è soltanto il terremoto a preoccupare e gli eventuali danni. Le autorità hanno diramato un’allerta tsunami: si prevedono infatti onde alte fino ad un metro. Le zone più esposte all’onda sono ovviamente quelle costiere. Al momento non è dato sapere se ci siano vittime o feriti. I soccorsi sono già in moto.

L’agenzia meteorologica giapponese ha confermato che ci potrebbero essere onde di tsunami alte fino ad un metro, per cui il consiglio è quello di non esporsi lungo le coste e trovare un luogo riparato. La gente del posto è ancora terrorizzata da quanto accadde nel 2011, quando la scossa di magnitudo fu di 9.1 gradi.

L’onda anomale che colpì la costa era alta 14 metri e si espanse anche nell’entroterra, causando tantissimi danni e vittime. La scossa odierna è stata registrata alle 23:36 ora locale, le 15:36 di oggi in Italia. L’agenzia elettrica nazionale del Giappone sta provvedendo a stimare i danni e ripristinare l’energia elettrica.