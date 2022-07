Devastante terremoto 7.1, ci sono crolli e morti: è corsa contro il tempo

Ascolta questo articolo

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. Anche il nostro Paese non è esente da questi eventi, trovandosi proprio tra la placca africana e quella europea. E un devastante terremoto si è verificato proprio in queste ore in una nazione del mondo. Vediamo dove.

Sisma violentissimo, ci sono morti

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale un devastante terremoto si è verificato in queste ore nelle Filippine. La notizia viene anche confermata dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia italiano che ha informato come il terremoto nelle filippine sia stato registrato anche dai sismosgrafi alle nostre latitudini.

La magnitudo del sisma che ha colpito le Filippine è stata stimata attorno ai 7 gradi della scala Richter. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro nella regione di Cordillera, a circa 13 chilometri a sud-est della cittadina di Dolores, nella provincia di Abra. La scossa è stata avvertita anche a Manila, la capitale delle Filippine.

Le autorità fanno sapere che purtroppo molti edifici sono crollati e che si sono anche delle vittime. Diverse persone non ce l’hanno fatta. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nelle Filippine. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Luzon.