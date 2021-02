David Katzenstein stroncato dal Covid: era il pioniere della ricerca sull’AIDS

Aveva 69 anni David Katzenstein, pioniere della ricerca sull’AIDS e il Covid non ha avuto pietà. Il ricercatore, infatti, è stato stroncato dal virus in pochi giorni, a seguito di complicanze subentrate dopo il contagio. Ce lo riferisce il New York Times, che scrive che il decesso è avvenuto domenica 4 gennaio.

Conosciuto negli Usa, la sua fama è cresciuta esponenzialmente nell’Africa sub-sahariana, dove ha dedicato la maggior parte dei suoi anni di lavoro alla ricerca sull’AIDS, su metodi di prevenzione, diagnosi e trattamento.

La vita di David Katzenstein

David considerava lo Zimbabwe la sua seconda casa, in cui si era trasferito dopo essere andato in pensione nel 2016, ed è proprio qui che è morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Una vita ricca di successi e movimentata la sua. Tra l’87 e l’89 è stato senior research fellow presso il Center for Biologic Evaluation and Research presso la Food and Drug Administration. In qualità di membro della facoltà junior, ha condotto ricerche sul CMV presso l’Università del Minnesota, quindi ha assunto una posizione di microbiologo.

Il ricercatore aveva iniziato a lavorare nei anni ’80 in una clinica Native Tribal nel New Mexico.Negli anni 80 ha aiutato le persone affette daAIDS presso la Haihht Ashbury Clinic di San Francisco. In tanti, in ambito scientifico, hanno voluto mostrargli tutto il loro affetto. Il professor Upinder Singh, capo divisione di Malattie infettive e medicina geografica, lo ha definito un brillante scienziato e ricercatore, una persona speciale, un brillante amico.

In tanti i colleghi che, nei loro messaggi di cordoglio, hanno sottolineato l’entusiasmo davvero contagioso di David per la vita e per il lavoro.David Allenberg Katzenstein è nato il 3 gennaio 1952 a Hartford, Connecticut, da Henry Katzenstein, un fisico, e Constance (Allenberg) Katzenstein, una psicologa clinica.Si è laureato in biologia presso l’Università della California, San Diego, nel 1973 e ha conseguito una laurea in medicina nel 1977.Ha sposato Sharon Mayes, morta nel 2007. Oltre alla figliastra, lascia le sorelle, Ruth Souza e Amy Harrington; suo fratello, Rob Katzenstein; due nipoti adottivi; e una pronipote adottiva.