E’ stato ribattezzato “uomo dei record” Dave Smith, 72 anni, ex istruttore di guida ora in pensione. L’uomo, che vive a Bristol, per 305 giorni è stato positivo al Covid ama sulla sua storia si potrebbe scrivere un libro.

42 tamponi positivi, 7 ricoveri opedalieri…questi sono alcuni dei suoi record poichè nessun uomo, sul pianeta, è mai arrivato a tanto, dopo essere stato colpito dal maledetto virus.

La storia di Dave

Smith si era ammalato un annetto fa, in un momento in cui il suo sistema immunitario era particolarmente fragile. Nel 2019, infatti, l’uomo si era sottoposto a chemioterapia per curare la leucemia. Il paziente aveva il sistema immunitario compromesso per malattie pregresse e quindi ha sviluppato una forma di Covid “remittente-recidivante”. Sono pochi i pazienti di questo tipo, ha spiegato un consulente del National Health Service, Ed Moran, ma è importante garantire loro l’accesso alle cure, anche per evitare il rischio che durante queste lunghe infezioni si sviluppino nuove varianti del virus.

Come riportato sul prestigioso Guardian, è guarito, le sue condizioni sono atttualmente buone, pur non negando di aver avuto paura, di essersela vista brutta e di aver temuto il peggio. Dave ha ironizzato: “Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale 5 volte” , aggiungendo: “Ho chiamato tutta la famiglia per far pace con loro. Vorrei aver tenuto la bocca chiusa adesso”. In tanti gli amici e i familiari che lo andavano a trovare, convinti che quella sarebbe stata la loro ultima occasione per salutarlo prima del trapasso ma la tempra di Dave e la sua forza, lo hanno tenuto aggrappato alla vita, sconfiggendo il virus.

L’uomo è stato ricoverato a maggio 2020 con tosse e febbre. In effetti, il test per il Covid è risultato positivo. Dimesso per la prima volta, è tornato in ospedale ad agosto, settembre, ottobre e dicembre, con ben 42 test che rivelavano la sua positività al virus e 7 ricoveri. Ora sta meglio, nonostante il Coronavirus gli abbia distrutto i polmoni ma, con la sua solita voglia di vivere, dice: “Ogni giorno che vivo è un bonus”. Il suo caso verrà presentato, a luglio, al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie infettive.