Da San Marino una moneta per rendere omaggio al sistema sanitario

Mentre nel mondo si stanno ancora susseguendo i tributi di francobolli che in qualche modo rendono omaggio a chi in prima persona ha affrontato il virus (medici, forze dell’ordine) anche con i consigli sulla sicurezza da usare (mascherine, distanze sociali), arriva un tributo anche dalla piccola Repubblica di San Marino che ha deciso invece di coniare una moneta in via del tutto eccezionale.

Una moneta, presumibilmente l’unica dedicata all’emergenza, che non vuole essere solo un modo di fare “cassa”, visto l’interesse che sicuramente avrà non solo nel mondo numismatico, ma vuole essere davvero un omaggio sentito ed un ringraziamento verso chi si è speso durante l’emergenza che ha vissuto anche San Marino.

La moneta, che avrà un valore nominale di 10 euro “in cupronichel fior di conio, vuole ricordare per sempre l’impegno e il sacrificio dell’Istituto per la Sicurezza sociale di San Marino durante l’emergenza Covid-19”, come nelle intenzioni dell’emissione curata dall’ufficio filatelico e numismatico del Titano.

Il titolo dell’emissione sarà “Pro Iss” con una tiratura prevista di ventimila esemplari. Tra le immagini al rovescio curate da Sandrà Deina troviamo una giovane infermiera dell’Istituto per la Sicurezza sociale sammarinese che, indossando mascherina e guanti monouso come d’obbligo, stringe la mano di un anziano seduto cingendole le spalle, in un gesto fraterno e ancestrale di umana solidarietà.

Nulla si sa sulla data di uscita e sull’eventuale costo di vendita cosi come ancora nulla si sa su come si tornerà alle uscite di francobolli e monete dopo la pausa estiva, considerate le tante le voci in programma che ancora attendono con trepidazione i numerosi collezionisti. Chissà, per esempio, se oltre alla moneta verrà aggiunto nel programma anche il francobollo, magari in sostituzione di qualcosa che omaggia eventi non svoltisi nell’anno in corso e rimandati nel 2021.