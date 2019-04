Culle Fisher Price: morti per soffocamento decine di bambini. Arriva il richiamo

La Fisher Price, azienda leader nella produzione di giocattoli e accessori per i bambini, ha ritirato 4.7 milioni di culle Rock ’n Play Sleepers perchè, dal 2009, hanno causato la morte di 32 bambini. I bambini, infatti, dopo essersi rotolati al loro interno, sono rimasti soffocati.

Nelle ultime ore è stata confermata la notizia da parte di Consumer Product Safety Commission (CPSC), negli Stati Uniti, che le culle prodotte dalla società sono pericolose e mortali per i bambini.



Il richiamo dagli USA



Il report della Consumer Product Safety Commission conferma che: “Mentre continuiamo a stare al passo con la sicurezza di tutti i nostri prodotti, dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in contrasto con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso che questo richiamo volontario è la migliore linea d’azione”.

La prima segnalazione sulla volontà di ritirare le culle dal mercato risale a martedì scorso quando il Presidente dell’American Academy of Pediatrics, Kyle Yasuda, ha definito queste culle mortali; il caso, aggiunge, richiede un intervento urgente per prendere una misura di sicurezza il più velocemente possibile. Il Presidente spiega che i genitori, quando comprano un giocattolo o un accessorio per il proprio bambini, pensano che sia un oggetto sicuro. Su queste culle, invece, ci sono prove inconfutabili della loro non idoneità all’utilizzo.

Il problema della culla sotto accusa è il cuscino. Stando ai report dei medici, quando il bambino si gira, resta con il volto schiacciato contro il cuscino, non riuscendo più a respirare.