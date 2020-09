Coronavirus, superato il milione di morti in tutto il mondo. In Spagna e Francia è allarme

I decessi a causa del Coronavirus hanno superato quota un milione, questo il numero delle vittime che si contano in tutto il mondo dal dicembre 2019, quando venne diagnosticato il primo caso in Cina. Un numero destinato a salire, secondo le previsioni dell’OMS, che stima un raddoppio dei decessi se non verrà applicata un’azione globale.

Dicevamo, quindi, più di un milione di morti su 33 milioni di casi accertati in tutto il mondo, 22 milioni invece le persone che possono essere considerate guarite. Circa 307mila vittime, quindi un terzo del milione di decessi, solo in Nord America. In Sudamerica, invece, oltre 247mila morti, con il Brasile che al momento è il Paese più flagellato dall’epidemia, infatti ogni giorno si contano più di 1.000 vittime. L’Europa piange 220mila vittime e si sta preparando ad affrontare la seconda ondata. L’Asia con le sue 190mila vittime si trova al terzo posto di questa triste classifica, seguita dall’India che detiene un triste primato: nelle ultime 24 ore sono saliti a 88mila i nuovi contagi con oltre 1.000 decessi. Per ultime Africa con 35mila vittime e Oceania con 910.

Le dichiarazioni del direttore esecutivo dell’Oms e di Luigi Di Maio

Michael Ryan, il direttore esecutivo del programma emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha rilasciato alcune dichiarazioni nei giorni scorsi: “Un milione è un numero terribile“, avvertendo che un raddoppio dei casi potrebbe essere più che probabile se non si mette in atto un’azione globale. Purtroppo in Europa, Medio Oriente e Asia la curva dei contagi sta risalendo e la prospettiva di una seconda ondata è sempre più reale.

Intanto nella zona di Marsiglia nella vicina Aix-en-Provence, bar e ristoranti chiuderanno i battenti per una settimana, trascorsa la quale si valuterà se riaprire le attività o prolungare la chiusura per altri 7 giorni. Anche nel Regno Unito lockdown nel Galles meridionale. Mentre in Russia nelle ultime 24 ore si contano oltre 8mila nuovi casi, un numero così alto non si contava da metà luglio.

In Francia e Spagna è allarme per una nuova impennata di contagi e vittime, entrambe sono a rischio lockdown, così come annunciato su Facebook dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che dichiara inoltre: “Agli amici spagnoli e agli amici francesi la massima solidarietà e vicinanza del popolo italiano. Come governo daremo il massimo aiuto e supporto. Metteremo a disposizione le nostre conoscenze e i nostri strumenti. L’Europa deve essere solidale, sempre“.