Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non ci sono davvero parole per descrivere tragedie come queste. Sono genitore e non me la sento di colpevolizzare nessuno. Mi affido alla giustizia e alle indagini in corso che ricostruiranno l'esatta dinamica di quanto accaduto. Credo si sia trattato di una terribile e fatale dimenticanza. Riposa in pace piccolo.