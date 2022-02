Continua a salire la tensione tra Russia e Ucraina. La crisi pare non volersi risolvere in nessun modo, e c’è chi giura che i russi sarebbero pronti ad invadere l’Ucraina anche nel giro di 48 ore, o al massimo entro il 16 febbraio come riportava ieri il quotidiano der Spiegel. Nel pomeriggio di ieri c’è stata una telefonata, l’ennesima, tra il Presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Il colloquio, da quanto fanno sapere fonti dei rispettivi governi, non ha portato a nulla di nuovo, se non che le due parti hanno ribadito le proprie posizioni. Nel frattempo il Pentagono ha smentito la notizia che un sottomarino americano sia entrato in acque russe.

“Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia istigasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un’azione militare già pianificata da tempo” – così ha riferito Anthony Blinken, segretario di Stato USA. “La Russia cerca la cooperazione con tutti. Siamo interessati alla cooperazione con i nostri partner europei. Siamo interessati alla cooperazione con gli Stati Uniti, sia nel commercio che nell’economia, negli investimenti e nelle questioni di sicurezza. Ma non si può obbligare qualcuno a essere gentile” – così ha risposto il portavoce del Governo di Mosca, Dmitri Peskov.

Italia invita concittadini a rientrare

Nel frattempo la Farnesina ha invitato gli oltre duemila italiani che si trovano in Ucraina a rientrare in via preventiva. La nostra ambasciata a Kiev continua a funzionare. “Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito” – così ha fatto sapere poco fa la Farnesina.

A preoccupare ancora di più è l’esercitazione portata avanti dalla Russia nel Mar Nero con 30 navi da guerra. Anche le diplomazie internazionali si stanno muovendo per cercare una soluzione alla crisi, soluzione che a quanto pare sembra lontana. Lo stesso Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio con Biden.

Secondo gli Stati Uniti la Russia dovrebbe cominciare ad attuare una de-escalation. E mentre il Presidente dell’Ucraina ha sminuito le parole di Joe Biden l’aria si fa sempre più pesante tra le parti. Nelle prossime ore si conosceranno nuovi sviluppi sulla crisi che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo. Biden ieri ha utilizzato parole durissime, arrivando a parlare di Terza Guerra Mondiale.