Ormai la tensione tra Russia e Ucraina sale sempre di più. Un guerra, da quello che si apprende, potrebbe essere ormai inevitabile, anche se continuano gli sforzi della diplomazia internazionale per scongiurare il peggio. Si vuole evitare a tutti i costi una guerra proprio al confine con l’Europa, una guerra che potrebbe avere effetti devastanti sulla già precaria economia post-pandemia, e non solo. Secondo fonti di intelligence USA ormai la Russia avrebbe deciso per un attacco all’Ucraina.

L’invasione, secondo quanto riportano oggi numerosi giornali americani, dovrebbe avvenire a stretto giro, prova ne sarebbe il fatto che Mosca continua ad ammassare truppe al confine tra Ucraina e Bielorussia. Sarebbero 150mila ancora i soldati russi dispiegati in Ucraina. Proseguono le tensioni al confine, sul Donbass, dove le parti si accusano reciprocamente di violare sistematicamente il cessate il fuoco. Ed è proprio il Donbass ora il fronte più caldo: si teme che anche solo un piccolo “incidente” possa far cominciare l’invasione russa.

Incontro Putin-Biden

Nel frattempo, la diplomazione internazionale continua a muoversi. In queste ora sta giocando un ruolo importantissimo il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il quale ha sentito sia il Premier britannico Boris Johnson che il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Macron ha parlato anche per ben due volte con Vladimir Putin, al quale ha chiesto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Mosca avrebbe accettato l’accordo, così come gli USA, che però l’Eliseo ha precisato si terrà soltanto se la Russia non comincerà l’invasione. L’incontro dovrebbe tenersi giovedì 24 febbraio.

“Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo però anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra. E attualmente, sembra che Mosca stia continuando i preparativi per un assalto su vasta scala all’Ucraina molto presto” – così precisa una nota della Casa Bianca. La situazione è in continuo divenire.