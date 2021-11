L’approvazione della Fda lancia la nuova fase della campagna vaccinale americana che interesserà circa 28 milioni di bambini. Le iniezioni potrebbero iniziare nella settimana dell’8 novembre.

“Siamo a una svolta nella nostra battaglia contro il Covid”, ha dichiarato il presidente Joe Biden, che ha aggiunto che il via libera dei Cdc alle vaccinazioni è un grande passo in avanti per sconfiggere il virus.

L’ok definitivo delle autorità al vaccino Pfizer per bimbi tra 5 e 11 anni

Negli USA è arrivato l’ok definitivo delle autorità al vaccino Pfizer contro il Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. A dare il via libera sono stati i Cdc (Centers for disease control and prevention) che hanno raccomandato le iniezioni anche per questa fascia d’età , lanciando, di fatto, la nuova fase della campagna vaccinale.

Nei giorni scorsi c’era stata l’approvazione della Fda (Food and drug administration) che aveva detto sì per i bambini a una dose ridotta (1/3 di quella per gli adulti) e 2 iniezioni a distanza di 3 settimane. Il ciclo di vaccino prevede due dosi a distanza di tre settimane. Sarà di 10 milligrammi, un terzo del siero degli adulti e non sarà somministrato nei grandi hub vaccinali, ma nelle cliniche pediatriche e nelle farmacie.

La direttrice dei Cdc Rochelle Walensky, ha dichiarato: “Sappiamo che milioni di genitori sono desiderosi di vaccinare i propri figli e con questa decisione ora abbiamo raccomandato che 28 milioni di bambini ricevano un vaccino contro il Covid-19”.

Più di 2 mila scuole chiuse negli USA a causa del Covid

Il governo USA ha contato più di 2.000 chiusure scolastiche legate al Coronavirus dall’inizio dell’anno scolastico, interessando più di un milione di bambini. “Vaccinare i bambini più piccoli contro il COVID-19 ci permetterà di tornare ad un senso di normalità“, dice la dottoressa Janet Woodcock, Commissario ad interim della FDA. “La nostra valutazione completa e rigorosa dei dati relativi alla sicurezza e all’efficacia del vaccino dovrebbe aiutare ad assicurare ai genitori che questo vaccino soddisfa i nostri elevati standard”. Alcuni Paesi nel mondo hanno già iniziato a utilizzare i vaccini contro il Covid-19 per i minori di 12 anni, compresa la Cina, che ha appena iniziato le vaccinazioni per i bambini di 3 anni.