Covid: la Gran Bretagna sfida la pandemia con il concerto del 2 maggio

Unica attenzione per partecipare al concerto della band Blossoms il 2 maggio consisterà in un test da eseguire prima e dopo, per il resto come se nulla fosse, come se questi mesi di pandemia non fossero mai esistiti: non è previsto nessun distanziamento sociale e nemmeno l’utilizzo delle mascherine.

Il Sefton Park, a Liverpool, dove ci sarà il concerto della band Blossoms, può ospitare 7.500 persone, per l’occasione il numero è stato ridotto a 5.000 circa, una piccola attenzione del governo britannico che, con l’evento, chiamato evento-pilota, vuole misurare l’impatto e lanciarsi verso l’uscita dalla pandemia e il ritorno alla normalità.

Secondo quanto ha riferito il “Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport – si legge in tgcom24.mediaset.it – gli spettatori dovranno sottoporsi a un test rapido“. Prima di entrare al Sefton Park il partecipante dovrà sostare in un centro allestito per l’occasione e sottoporsi al test d’ingresso, in 30 minuti saprà se potrà proseguire o se dovrà tornare a casa. All’uscita ciascun partecipante dovrà sottoporsi a un secondo test rapido e fornire al sistema sanitario nazionale (Nhs) i dettagli di contatto in modo da poter essere contattato nel caso in cui si verificassero esiti positivi ai test.

Oliver Dowden, segretario alla Cultura con entusiasmo ha affermato: “Questo è un passo avanti verso un’estate di eventi dal vivo” nella speranza di non veder passare “molto tempo prima che i concerti tornino per sempre“. L’evento è visto come una nota positiva anche dal segretario alla Sanità, Matt Hancock, che conta, grazie al concerto, di ottenere risultati capaci di garantire sicurezza nei “grandi eventi futuri“.

Il concerto della band Blossoms non è l’unico evento-pilota in programma dall’esecutivo britannico, verrà infatti concesso l’ingresso a circa quattromila persone anche per la semifinale di FA Cup tra Leicester City e Southampton al Wembley Stadium di Londra. La Coppa nazionale di calcio inglese vincerà sulle mascherine e sul distanziamento!