Covid-19, superati i 48 milioni di contagi nel mondo

Continua ad aumentare in modo ormai drammatico l’emergenza dovuta al Covid-19, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale dei casi nel mondo; i Paesi più colpiti restano Stati Uniti, India, Brasile e tutto il continente Europeo.

Nelle ultime 24 ore soltanto negli Stati Uniti c’è stata un’accelerazione dei contagi, aumentati di circa 130.000. Ora nel paese americano ci sono circa 9.5 milioni di casi confermati con 235.000 decessi, numeri spaventosi che stanno mettendo in grande difficoltà la macchina sanitaria americana.

Altra nazione in grande difficoltà è il Brasile del presidente Bolsonaro dove sono stati superati i 5.5 milioni di casi ed i 162.000 decessi. Ma negli ultimi giorni la media tra infetti e deceduti sembra essere in discesa così come confermato anche dal Ministero della salute brasiliano. La nazione sudamericana resta comunque tra le 3 più colpite al mondo insieme a Stati Uniti ed India.

Va un po’ meglio in Gran Bretagna dopo l’inizio del secondo lockdown nazionale; ieri ci sono stati 378 decessi contro i 492 del giorno prima. I nuovi contagi sono saliti di circa 24.000 unità, registrando un netto calo rispetto ai circa 38.000 del giorno precedente. In questo momento la curva dei contagi e dei decessi resta inferiore a quella italiana.

In Austria ora tutte le regioni sono diventate rosse, quindi in fase di lockdown, dopo l’aumento esponenziale dei contagi nell’ultima settimana. Circa 50.000 le persone attualmente positive al Covid-19 tra ospedalizzati e asintomatici.

Non va meglio in Grecia dove sabato entrerà in vigore il secondo lockdown nazionale. Anche nella nazione ellenica si è assistito ad un aumento esponenziale dei contagi e per questo motivo il primo ministro Mitsotakis ha annunciato un coprifuoco della durata di 3 settimane. Saranno chiusi tutti i negozi non di prima necessità e sarà vietato spostarsi tra regioni diverse.

Corre drammaticamente la corsa del Covid-19 in Francia dove nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati di 58.000 unità, con 447 nuovi ospedalizzati ed un tasso tra tamponi e contagi che resta oltre il 20%, un numero mostruoso. Nuove restrizioni a Parigi dove sarà vietato il cibo d’asporto oltre le ore 22.