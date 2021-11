La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è risultata positiva al Covid-19. Lo rendono noto fonti del Governo degli Stati Uniti d’America. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, la donna aveva già rinunciato al viaggio in Italia del presidente Joe Biden in occasione del G20, in quanto alcuni membri della sua famiglia erano risultati contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2. La diretta interessata ha spiegato di aver visto Biden l’ultima volta martedì scorso all’esterno, con la mascherina e rispettando il distanziamento sociale.

La Psaki ha contratto il Covid-19 nonostante sia completamente vaccinata, così come tutto lo staff e lo stesso presidente Biden. Negli Stati Uniti d’America ci sono però ancora milioni di persone che non hanno neanche ricevuto una sola dose di vaccino, e questo preoccupa le autorità. Non è dato sapere se i famigliari della Psaki siano o meno vaccinati. La donna però sta bene, questo perchè i vaccini, come dimostrato dagli scienziati, riducono il rischio di malattia grave.

Biden: “Deluso che Cina e Russia non siano venute al G20”

In queste ore il presidente Joe Biden ha tracciato un bilancio di questi giorni trascorsi in Italia, dove appunto si è tenuto il G20. Biden si è detto deluso dal comportamento avuto da Cina e Russia, che non hanno voluto partecipare al summit. Il numero uno della Casa Bianca si è poi complimentato con il Premier Mario Draghi.

“Grazie all’Italia per il G20 e l’ospitalità, grazie a Draghi che ha fatto un grandissimo lavoro” – così ha detto il presidente USA. Per quanto riguarda la crisi energetica Biden ha affermato che non si passerà alle energie rinnovabili “dal giorno alla notte” ma si inizierà intanto a smettere di finanziare il carbone.

“Il Covid ha avuto serie conseguenze sulla catena degli approvvigionamenti. L’economia sta cambiando e gli Stati Uniti devono tenere il passo” – questo è il pensiero del presidente degli Stati Uniti. Di questi artgomenti molto probabilmente se ne discuterà all’attuale conferenza sul clima che si terrà in queste due settimane a Glasgow, in Scozia.