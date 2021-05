Covid-19, perché la nuova variante francese fa davvero paura

Con lo scoppio della pandemia, a spaventare di più la comunità medico-scientifica e con essa l’opinione pubblica è stata la proliferazione di nuove pericolose varianti. L’ultima ad aver destato non poche preoccupazioni è stata quella francese scoperta nel distretto di Bacalan, quartiere settentrionale della città di Bordeaux.

La mutazione nota con il nome di Voc20I/484Q, ha già dato vita ad un focolaio che ha interessato una cinquantina di persone. Stando a quanto riferito da Benoît Elleboode, direttore generale dell’autorità sanitaria regionale, i dati raccolti in merito alla trasmissibilità non lascerebbero dubbi sulla maggior contagiosità rispetto ad altri ceppi.

Sempre secondo quanto diffuso dal quotidiano Le Parisien, la variante francese altro non sarebbe che un’evoluzione della più celebre mutazione inglese. Ma ad allarmare sono una serie di circostanze che fanno credere che sia non solo più trasmissibile, ma anche particolarmente resistente ai vaccini anti-Covid.

Questa serie di caratteristiche, ha fatto sì che la variante fosse etichettata come Voc, in altre parole Variant of Concern. All’interno di questa categoria vengono inseriti i ceppi virali più critici e temuti, che la comunità scientifica internazionale tiene maggiormente sotto controllo. Per poter avere però maggiori informazioni, sarà necessario mappare l’intero genoma della variante scoperta nella città transalpina.

Di questa mutazione si avevano avute notizie anche in passato, ma dopo alcuni casi identificati nella regione dell’Île-de-France, la stessa dove si trova Parigi, le autorità l’avevano etichettata come rara, almeno fino a quando non è stato individuato il focolare di Bordeaux. Al momento nessuno dei pazienti risultati positivi era stato vaccinato, e nessuno ha avuto necessità di cure ospedaliere. I sintomi da loro manifestati sono quelli tipici del Covid-19, e tra gli infettatati sarebbero stati riscontrati diversi asintomatici. Nel quartiere interessato è stato disposto un capillare screening di massa dal quale è più che prevedibile che emergeranno nuovi casi di positività.