Covid-19, nessun contagio dopo il concerto-esperimento a Barcellona

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Quella che arriva da Barcellona è sicuramente una buona notizia per il modo della cultura e dello spettacolo. Il grande concerto organizzato nel capoluogo catalano non ha prodotto nessun contagio e nessun focolaio di Covid, per cui questo ci fa capire che se vengono adottate tutte le misure di sicurezza anche i grandi eventi possono ripartire. In sicurezza, quindi, si può tornare a vivere la quotidianità.