Continua ancora il calo dei contagi da Covid-19 in tutta Europa, che sta pian piano uscendo dalla quarta ondata di contagi che è arrivata proprio sotto le festività di Natale. Quasi due mesi in cui i governi hanno deciso di introdurre nuovamente restrizioni per poter contenere l’altissimo tasso di infezioni che si è registrato nel “Vecchio Continente”. In alcuni Paesi, come l’Italia, si è arrivati a toccare la cifra degli oltre 200.000 contagi giornaieri.

In Europa l’impatto di questa ondata devastante è stato attenuato anche da un tasso di vaccinazione piuttosto elevato, che ha ridotto in maniera drastica il numero di ricoveri e morti. Adesso però si comincia a guardare al futuro, e mentre alcune nazioni come l’Italia continuano ad usare la massima prudenza, introducendo restrizioni soprattutto per i non vaccinati, altri Paesi pensano ad eliminare al più presto le restrizioni. A tal proposito interessante l’esempio della Germania.

Cosa ha deciso il Governo tedesco

La Germania è uno stato federale, composto da vari staterelli chiamati Laender. Il cancelliere Olaf Scholz è tornato nelle scorse ore dalla missione diplomatica in Russia e Ucraina, missione che è servita ad avere un colloquio con le autorità di quei Paesi per poter evitare una guerra al confine con il territorio europeo.

Fatto questo si torna a pensare alla pandemia. Il Governo federale ha deciso quindi per un piano di riaperture che potrebbe cominciare già questo mese di febbraio. Per prima cosa potrebbero essere possibili incontri tra persone vaccinate guarite anche con la presenza di più partecipanti. In questa prima fase dovrebbero essere eliminati anche i limiti di accesso a negozi e locali pubblici per vaccinati o guariti dal Covid.

Nella bozza del decreto riaperture stilata dal Governo tedesco si dovrebbe poi arrivare al 20 marzo, data dalla quale dovrebbero cessare tutte le restrizioni più pesanti alle libertà personali. A quel punto sarà mantenuto l’obbligo di mascherina soltanto nei mezzi pubblici o nei posti dove c’è assembramento e quindi nei grandi eventi. Le riaperture, è bene precisarlo, avverranno in base al tasso di contagio o vaccinazione dei vari Laender: saranno i governatori di questi ultimi a decidere quali misure appliccare.