Covid-19, la Cina ha mentito e nascosto prove: l’accusa di 5 agenzie di intelligence

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Il dossier di Five Eyes descrive un'immagine allarmante del potere sempre più autoritario usato da Pechino per nascondere l'epidemia del coronavirus al mondo intero. Huang Yan Ling, ricercatrice presso il Wuhan Virology Institute, che si pensava fosse il paziente zero della pandemia globale, è misteriosamente scomparsa e la sua biografia è stata cancellata dal sito web del laboratorio. Altri informatori, tra cui l'uomo d'affari Fang Bin, l'avvocato Chen Qiushi e l'ex reporter della televisione di stato Li Zehua, sono detenuti in centri di detenzione stragiudiziale per aver parlato della risposta della Cina alla pandemia. I conti non tornano.