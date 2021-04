Centinaia di persone sono risultate positive al Coronavirus in India nella località dove si svolge il festival religioso più grande al mondo, dopo che migliaia di fedeli hanno fatto il tradizionale bagno nel fiume Gange.

In sole 48 ore sono state più di mille le positività riscontrate nella città di Haridwar, che sorge sulle sponde del fiume sacro dove viene osservato il Kumbh Mela, il pellegrinaggio Hindu di massa nel quale i fedeli si ritrovano per immergersi nelle acque del Gange.

Nonostante l’aumento dei contagi, enormi folle di pellegrini si sono riuniti per prendere parti alle celebrazioni sacre. Lunedì e Martedì un molti fedeli sono stati fotografati mentre, senza mascherine, prendevano parte del bagno rituale. “La fede è per noi la cosa più grande. E’ per questa credenza profonda che così tante persone sono venute qui per il bagno nel Gange“, dice Siddharth Chakrapani, membro di uno dei comitati organizzativi del Kumbh Mel. “Credono che il Maa (madre) Gange li salverà dalla pandemia“.

Nonostante le precauzioni prese dal Governo, che ha negato l’ingresso a chi non dimostri di essere negativo e non porti la mascherina, a causa dell’enorme numero di partecipanti i controlli ed il distanziamento sono resi impossibili. Secondo le prime stime ufficiali, lunedì sera erano state più di 3 milioni le persone che avevano partecipato al bagno rituale nel Gange, con altrettante persone previste per i giorni successivi.

Mentre questa nuova ondata di Coronavius travolge il paese asiatico, in molti danno la colpa ai festival religiosi per il nuovo aumento della curva. Come conseguenza all’alto numero di contagi, il governo ha annunciato che verranno posticipati gli esami scolastici per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, che erano previsti per maggio/giugno.

A causa di questi ultimi dati preoccupanti, l’India ha superato il Brasile diventando questa settimana il secondo paese al mondo per numero di contagi, arrivando questa settimana a superare i mille morti al giorno.