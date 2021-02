Covid-19, in Olanda tribunale dell’Aja sospende il coprifuoco: "Viola le libertà personali"

Il coprifuoco varato in Olanda per contenere il contagio da Sars-CoV-2 è incostituzionale e viola le libertà personali, per cui deve essere immediatamente revocato. Così ha stabilito un tribunale dell’Aja, che si è scagliato contro la decisione del Governo di instaurare il divieto di circolazione per le persone in orario notturno. Il coprifuoco sanitario è una misura che è in vigore in quasi tutti i Paesi d’Europa, e serve proprio a limitare il crearsi di assembramenti in orario notturno, circostanza che potrebbe far aumentare i contagi soprattutto tra i più giovani. La sentenza del tribunale è stata emessa ieri 16 febbraio.

Il Governo però, dal canto suo, ha ribadito che si tratta di una misura necessaria e ha chiesto al tribunale di sospendere il verdetto, almeno fino a quando non sarà pronunciata l’udienza di appello. Mark Rutte, Primo Ministro dell’Olanda, ha quindi deciso di presentare ricorso. Dobbiamo ricordare che l’Esecutivo olandese è in carica solo per gli affari correnti, in quanto dimissionario. Il coprifuoco è iniziato il 23 gennaio ed è stato esteso la settimana scorsa fino al 2 marzo.

Chiusi bar e ristoranti

Attualmente in Olanda sono in vigore durissime misure restrittive per contenere l’avanzata del Covid-19, e soprattutto delle sue varianti. Tutte le attività ritenute non essenziali alla sopravvivenza delle persone sono chiuse, come bar e ristoranti, misura quest’ultima comune in tutto il Vecchio Continente nei paesi che hanno deciso di adottare restrizioni anti Covid. Anche le scuole secondarie in Olanda sono chiuse e si opera solo con la Didattica a distanza.

Quando il Governo varò il coprifuoco scoppiarono violenti disordini in varie città del Paese, provocando anche decessi e feriti molto gravi. L’Esecutivo dovette faticare per contenere la rabbia dei manifestanti. Nel mese di gennaio il Governo ha rassegnato le sue dimissioni a causa di uno scandalo sugli assegni familiari, e adesso si aspetta che la nazione vada al voto.

Il tribunale sostiene che il coprifuoco è illegittimo in quanto l’Esecutivo non avrebbe invocato la “speciale urgenza richiesta” senza passare dalla camera Alta e Bassa del Parlamento. “Pertanto, l’uso di questa legge per imporre un coprifuoco non è legittimo” – così conclude il tribuanale, che invita il Governo a ripristinare le cose come erano prima immediatamente. Nelle prossime ore la corte di pronuncerà definitivamente.