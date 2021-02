Covid-19, Germania prolunga lockdown duro fino al 7 marzo: "Le varianti aumenteranno"

La Germania ha deciso di prolungare il lockdown duro fino al prossimo 7 marzo. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a margine dell’incontro tenuto in video-conferenza ieri 10 febbraio insieme ai governatori dei vari Laender. Secondo quanto riferiscono i giornali tedeschi, la decisione di prolungare le restrizioni deriva dal fatto che il Covid-19 circola ancora intensamente in tutto il Vecchio Continente e nello stesso Paese teutonico, per cui adesso non è il momento di abbassare la guardia. La Merkel ha informato la popolazione che le dure restrizioni sono necessarie affinché il vius non si propaghi.

Per la cancelliera “è necessario mantenere il controllo nel lasso di tempo tra adesso e metà marzo” – così ha detto Angela Merkel rivolgendosi ai tedeschi. Ormai da più di un mese la Germania è in lockdown totale, dopo che sul suo territorio nazionale ci sono stati migliaia di contagi in pochissime settimane. Fino ad ora il Paese era uno dei pochi ad aver affrontato bene la pandemia, ma l’arrivo delle varianti ha messo in ginocchio una nazione virtuosa come appunto la Germania. Gli esperti tedeschi sono convinti che le varianti aumenteranno nei prossimi mesi, per cui è necessario proteggersi.

Angela Merkel: “Variante britannica prenderà sopravvento”

Secondo quanto dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel, che cita ciò che le hanno riferito gli esperti, è molto probabile che la variante cosiddetta “inglese” prenda il sopravvento. Si tratta di una delle mutazioni del Sars-CoV-2 che preoccupano di più gli scienziati, in quanto sembra del 70-80% più contagiosa e del 30% più letale. “Il vecchio virus sparirà e convivremo con un nuovo virus” – così ha informato la cancelliera.

Inoltre, in merito all’apertura delle scuole, la Merkel ha detto che la decisione spetterà ai vari Laender, che potranno prendere accordi con l’Esecutivo centrale e decidere di vaccinare personale scolastico e alunni prima dell’estate. Secondo la cancelliera nelle scuole alcune volte i docenti non riescono a tenere bene il distanziamento fisico, questo perché ci sono delle mansioni che hanno bisogno del contatto con gli altri.

Il Governo tedesco si augura che in questa maniera i contagi restino sotto controllo, e che quindi si possa continuare la campagna vaccinale in maniera tranquilla. Nella giornata di ieri 10 febbraio in Germania si sono registrati 9.246 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2. Numeri nettamente migliori rispetto alle scorse settimane, che però non permettono di stare tranquilli.