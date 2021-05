Covid-19, dalla prossima settimana in Inghilterra ci si potrà riabbracciare con estranei

Se in alcune nazioni del mondo la pandemia da Covid-19 sembra non volersi arrestare, in altri paesi la situazione è talmente migliorata da portare i governi locali ad abbandonare alcune restrizioni attualmente in vigore. In Inghilterra, e in tutto il Regno Unito, ormai i nuovi contagi giornalieri sono poche migliaia ogni 24 ore, e i morti addirittura sotto la decina di unità. Il Premier Boris Johnson per questo ha deciso per un graduale allentamento delle restrizioni.

Forte di una grande e veloce campagna vaccinale anti Covid, l’Inghilterra torna a respirare. Dal 17 maggio sarà additittura consentito tornare a frequentare liberamente, ma con “giudizio e buon senso”, le persone non conviventi sotto lo stesso nucleo familiare. Ci si potrà anche abbracciare e ritrovarsi in bar, pub, locali vari e per strada. Fino a pochi mesi addietro il Regno Unito era travolto dal Covid-19, mentre oggi è una delle nazioni che stanno per sconfiggere la pandemia.

Solo 5 morti nella giornata di oggi

L’ultimo bollettino diramato oggi dalle autorità sanitarie britanniche parla di poco meno di 2.000 contagi e 5 morti per Covid nelle ultime 24 ore. Numeri bassissimi, che hanno fatto prendere la decisione di allentare ulteriormente le maglie. Si va quindi, almeno in Inghilterra, verso un veloce ritorno alla normalità.

Questo sempre se i casi non dovessero improvvisamente aumentare. Dal 17 maggio si potrà quindi quasi azzerrare il distanziamento sociale che ha caratterizzato questi lunghi mesi. Secondo quanto riferisce il Telegraph ci saranno ancora restrizioni per alcuni eventi, come i funerali, a cui non potranno partecipare non più di 30 persone.

Anche pub e ristoranti potranno ospitare i clienti al chiuso e anche all’aperto. Qui ci sarà il solo obbligo di rimanere seduti ai tavoli e di indossare la mascherina quando ci si muove per all’interno dei locali. Poche e semplici regole, quindi, che vanno a sostituire tutte le norme più severe in materia di contenimento del contagio. Dal 21 giugno prossimo, se la situazione dovesse rimanere tranquilla come adesso, cadrà ogni restrizioni anti Covid in tutto il Paese. I cittadini saranno liberi di muoversi all’interno della nazione e molto probabilmente anche all’estero. Per il Regno Unito sarà la fine di un incubo durato un anno e mezzo.