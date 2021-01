In Francia il Governo è preoccupato, in quanto i nuovi contagi provocati dal coronavirus Sars-CoV-2 stanno nuovamente aumentando, dopo un periodo in cui si stava assistendo ad una stabilizzazione della curva epidemica. Da che cosa stia dipendendo l’aumento dei contagi non è dato ancora sapere, ma le autorità cominciano a sospettare che nel Paese ci sia una nuova variante che non sarebbe stata mai identificata prima d’ora.

Sono 22.848 le nuove infezioni registrate nel Paese nella giornata di ieri 22 gennaio, mentre i nuovi decessi a causa del Covid-19 sono 346. Numeri che stanno portando l’Eliseo a riflettere sul da farsi. Diversi focolai sono scoppiati già in diverse parti del Paese, per cui la situazione viene costantemente monitoraa.

Preoccupa anche il numero dei ricoveri giornalieri, che nelle ultime ore sono stati 25.872, per cui gli ospedali stanno cominciando ad andare nuovamente in affanno. Lo stesso Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha dichiarato che la situazione si sta facendo sempre più serie e che anche nelle prossime settimane ci saranno dure misure di contenimento per far fronte al contagio. E in Francia torna ad aggirarsi lo spetto di un nuovo lockdowon, il terzo dall’inizio dell’emergenza, che potrebbe essere varato nei prossimi giorni se la situazione non dovesse migliorare.

Divieto di uso di mascherine di stoffa

Nel frattempo il Ministro della Salute, Olivier Vèran, ha informato la popolazione di aver emanato un decreto ad hoc con cui si obbligano i francesi a non indossare mascherine di stoffa o fatte in casa, ma di utilizzare le FFP2, soprattutto quando ci si trova in luoghi pubblici. Secondo il numero uno della Sanità francese queste ultime sarebbero utili a proteggersi anche dall’alta carica virale che hanno in sè le nuove varianti. Il decreto vero e proprio che segnerà anche un cambio di passo nell’uso dei dispositivi di protezione individuale dovrebbe essere già firmato oggi 23 gennaio.

La situazione epidemiologica, quindi, in Francia non è nuovamente delle migliori. Si tratta di un momento particolare per tutta Europa, che sta facendo fronte ad una crescita esponenziale dei contagi in diversi paesi. Basti pensare a quanto sta succedendo nel Regno Unito, dove la cosiddetta “variante inglese” sta provocando oltre 1.000 morti al giorno e decine di migliaia di infetti. Anche qui le autorità hanno deciso di instaurare un nuovo lockdown totale e di chiudere completamente le scuole.

Per il momento il Governo francese si limiteà ad osservare la situazione, le scuole resteranno aperte, così come si continuerà con le attuali restrizioni. Ma se la situazione dovesse cominciare a precipitare l’Eliseo sarebbe subito pronto ad intervenire con misure durissime, e come si diceva prima si potrebbe instaurare un terzo lockdown in tutta la nazione. Per il momento, però, questa rimane soltanto un’ipotesi.