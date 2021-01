Covid-19, 58.784 nuovi casi nel Regno Unito: Boris Johnson annuncia lockdown totale

Il coronavirus Sars-CoV-2 continua miete vittime e contagi in tutto il mondo, ma la situazione in questi giorni è davvero critica in Inghilterra e nell’intero Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 58.784 nuovi contagi. Si tratta di un record per tutto il Paese, che ormai da una settimana fa registrare un numero di casi giornalieri impressionante.

Il virus dilaga sia a Londra che nel sud-est, i quali sono già in lockdown da diversi giorni. Vista la grave situazione il Premier, Boris Johnson, nella serata del 4 gennaio ha parlato alla nazione seriamente preoccupato, annunciando un nuovo blocco totale che partità immediatamente e durerà almeno fino a metà febbraio. La situazione non consente distrazioni. Questo è il terzo lockdown che il Regno Unito affronta dall’inizio della pandemia.

Johnson si è rivolto ai cittadini e si è detto consapevole della frustrazione che tutta la popolazione sta provando in questo momento, ma si tratta di misure necessarie per poter salvare delle vite umane ed evitare che il patogeno si diffonda ulteriormente. Da subito, quindi, sarà vietato uscire da casa se non per situazioni di assoluta necessità, come per andare a lavoro o fare la spesa e recarsi dal medico. Dovrà essere implementato, lì dove possibile, lo smartworking, questo in modo da non creare affollamenti nei luoghi di lavoro fissi. Rispetto alla scorsa primavera ci sarà però una novità: sarà consentito uscire una sola volta al giorno per praticare attività sportiva individuale. Si potrà uscire anche in due, a patto di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza.

Chiudono tutte le scuole

Dal 4 gennaio, quindi, tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuderanno. Downing Street ritiene che sia molto pericoloso tenere aperti gli istituti scolastici con questa situazione. Tutte le lezioni si svolgeranno da remoto e per venire incontro a tutti il Governo britannico sta preparando la distribuzione di tablet e pc, questo in modo che i giovani possano lavorare tranquillamente. In casa e all’aperto sarà comunque vietato incontrare persone esterne al nucleo famigliare, se non appunto per uscire distanziati per praticare attività sportiva. Tutti i negozi che vendono beni non essenziali resteranno chiusi per tutto il giorno, quindi anche bar e ristoranti, luoghi abituali di ritrovo.

L’Esecutivo starebbe pensando anche ad un blocco totale del traffico aereo, ma su tale punto si attende ancora una decisione ufficiale. Per il momento per il trasporto aereo tutto resta invariato, ma è chiaro che se la situazione dovesse peggiorare ciò potrebbe diventare realtà. Per far capire la gravità della situazione del Regno Unito, Johnson ha snocciolato dei numeri. In molte parti del Paese quasi la metà dei posti letto negli ospedali è occupata da pazienti Covid-19.

La nazione sta facendo anche i conti con la cosiddetta variante “inglese”, che sarebbe più contagiosa del 70-80% rispetto a quella originaria di “Wuhan”. “Mi spiace molto, ma non abbiamo altra scelta” – così ha detto Boris Johnson alla popolazione quando ha annunciato il nuovo lockdown totale. Nelle ultime settimane i morti a causa dell’infezione da Sars-CoV-2 nel Regno Unito sono aumentati del 20%. Numeri elevatissimi, che hanno costretto il Governo ad una nuova stretta, che sicuramente avrà ripercussioni ulteriori sull’economia e sulla società. Il Regno Unito è stato poi il primo Paese ad aver avviato la campagna di vaccinazione anti Covid con il vaccino Pfizer-BioNTech. Nei prossimi giorni comincerà ad essere somministrato anche il siero prodotto da AstraZeneca, approvato in via d’emergenza dall’agenzia del farmaco britannica.