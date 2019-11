Costa Rica, ragazzino italiano paralizzato dopo la puntura di una razza

Un ragazzino originario di Genova, probabilmente in vacanza con la famiglia in Costa Rica, si trova attualmente in un ospedale di San Josè paralizzato dalla vita in giù. Il dodicenne è rimasto in queste condizioni a seguito della puntura da parte di un Trigone, una specie di razza molto velenosa.

La famiglia si trovava sulla spiaggia di La Mina quando, secondo quanto riportato dal racconto dei genitori, il Trigone avrebbe conficcato il suo aculeo velenoso sul collo del ragazzino; dopo il dolore acuto, si è verificata la paralisi dal tronco fino ai piedi.

L’intervento dell’ambasciata italiana in Costa Rica è stato immediato: la stessa ha richiesto per il dodicenne un volo umanitario, al fine di permettergli di poter rientrare in patria in modo agevole, poichè esso potrebbe viaggiare solo in posizione orizzonatale.

Il trasferimento del paziente in una struttura sanitaria italiana, quindi, potrebbe fortunatamente avvenire in tempi brevi; la famiglia ha già preso contatti con l’ospedale di Bologna.

L’Unità Dipartimentale di Chirurgia Vertebrale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, contattata dalla famiglia genovese, è specializzata in questo tipo di traumi e sarebbe pronta ad accogliere il dodicenne per effettuare anche un lungo percorso fisioterapico.

Il ragazzino, rimasto ferito già alcune settimane fa, attende il responso della Farnesina che, lavorando a stretto contatto con l’Ambasciata italiana a San Josè, sta cercando di velocizzare il rientro in Italia.

Il Trigone

Il Trigone è una specie di razza diffusa nell’Oceano Atlantico e nel Mediterraneo; essa vive principalmente in fondali sabbiosi e limosi, dove può nascondersi e nutrirsi principalmente di crostacei e piccoli pesci.

Le dimensioni del Trigone sono importanti: esso, infatti, può raggiungere i due metri e mezzo di lunghezza ed un metro di larghezza; la coda è dotata di un aculeo seghettato che, anche attraverso il suo veleno, può provocare ferite anche mortali.