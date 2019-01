Corsica, il killer di Bastia si è suicidato

Ha posto fine alla sua vita, l’uomo che improvvisamente e senza alcun motivo aveva aperto il fuoco sui passanti ieri pomeriggio, 30 gennaio 2019, a Bastia, in Corsica. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite. Dopo questo gesto folle l’uomo si è chiuso nel proprio appartamento.

A riferire l’accaduto sono stati i media francesi, in particolare ne parla il sito ‘BfmTv’ citando fonti sicure come quelle della polizia. Fin da subito è stata esclusa la pista terroristica, difficile capire l’origine del folle gesto. Pare che l’uomo avesse litigato con i vicini.

Il fatto

La sparatoria è iniziata verso le 16.30 di ieri pomeriggio nel quartiere di Montesoro, a Bastia, in Corsica, forse in seguito a una lite tra vicini. Un uomo di 65 anni “aveva aperto il fuoco sui passanti, sparando con un fucile da caccia dalla finestra della cantina. Poi, armato del suo fucile e di un taglierino, si era barricato in un appartamento” si legge sul sito rainews.it. Gli abitanti del palazzo hanno prontamente chiamato la polizia, ma l’uomo non si è arreso. Ha colpito 6 persone, tre donne e tre uomini, tra questi un poliziotto. Uno di loro è morto; si tratta di un 50enne, il portiere del palazzo.

La polizia e i reparti speciali sono subito intervenuti per cercare di fermare l’uomo, che, da quanto si è appreso è stato immediatamente condannato per omicidio. Decine di gendarmi hanno cercato di blindare la zona in modo da evitare che curiosi e videoamatori si mettessero in pericolo. I tentativi di negoziazione delle forze dell’ordine con l’omicida sono andati avanti per ore, l’uomo però, poco prima della mezzanotte, si è sparato.

Ad annunciare che l’incubo nel quartiere di Montesoro, a Bastia, era terminato con il suicidio dell’anziano squilibrato, è stato fatto nella notte da Christophe Castaner, ministro dell’Interno francese, durante un intervento all’Assemblea Nazionale.