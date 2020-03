Coronavirus: vendite alle stelle per i profilattici, usati per proteggere le dita

Per combattere il Coronavirus in Italia, oltre allo svuotamento dei supermercati, i cittadini hanno fatto scorta di Amuchina e delle mascherine con valvola. Infatti in questi giorni i costi dei beni di prima necessità sono saliti alle stelle e sui siti di e-commerce i prezzi hanno toccato anche i 200 euro per quattro flaconi di gel per le mani.

L’ultima pazzia sul Coronavirus arriva però dal Singapore e dall’Australia. In queste due nazioni, oltre ovviamente all’acquisto dei beni necessari, le farmacie sono state prese d’assalto per i profilattici. Tuttavia, questi prodotti vengono usati anche per proteggersi le dita.

I profilattici usati per combattere il Coronavirus

Come riporta il “Mirror“, su Twitter ci sono tantissimi utenti che stanno pubblicando foto con un profilattico sulle dita. Tra i tanti commenti possiamo leggere: “I profilattici a Singapore sono esauriti nel timore del Coronavirus”, oppure: “A causa del Coronavirus i supermercati sono vuoti, a Singapore continuano a fare scorta di cibo per paura di uscire. […] in un supermercato il reparto dei preservativi è completamente vuoto”.

Il tutto sarebbe nato a causa di un post su Facebook. Dei genitori hanno dichiarato al sito del quotidiano nazionale britannico che nei giorni scorsi alcune persone incoraggiavano ad acquistare i preservativi per proteggere le dita dal Coronavirus: “C’è stato un post stupido che diceva ai cittadini di mettere il preservativo sulle dita per premere i pulsanti dell’ascensore”.

Una soluzione che ovviamente non serve a ridurre la diffusione del Coronavirus e fortunatamente in Italia questa mania non è ancora scoppiata. Al momento l’unico modo per prevenire l’epidemia è quello di rispettare i dieci comportamenti pubblicati dal Decalogo Iss e Ministero con Regioni. In particolar modo si consiglia di lavarsi spesso le mani ed evitare il contatto con coloro che soffrono di infezioni respiratorie acute.