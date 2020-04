Coronavirus, Trump aiuta l’Italia. Pubblicato un decreto: "Alleati più stretti e di vecchia data"

La situazione coronavirus nel mondo degenera sempre più: la luce infondo al tunnel è bel lontana dall’essere intravista e il numero di vittime e contagiati cresce a dismisura. In Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha provato ad allentare le misure restrittive, attuando un nuovo decreto-legge che impone il lockdown fino al prossimo 3 maggio, ma che acconsente la riapertura di librerie, cartolerie e uffici.

D’altronde in una situazione come questa, l’economia del Bel Paese è in ginocchio, tutti i lavoratori sono a casa, le piccole, medie e grandi imprese sono ferme e le aziende vivono una condizione di stand by. Il Premier Conte ha promesso la cassa integrazione per tutti i lavoratori, un introito per i liberi professionisti, ma nulla di concreto è ancora stato attuato.

La situazione economica in Italia rischia di degenerare e il pericolo è che si possa passare ben presto a vivere una vera e propria recessione. Gli strumenti sanitari in possesso scarseggiano e così un aiuto concreto sembrerebbe essere arrivato dall’America: difatti il presidente Donald Trump ha pubblicato un decreto nel quale offre assistenza all’Italia nella lotta contro il coronavirus, mettendo a disposizione apparecchiature e forniture mediche.

Nel memorandum, si legge che: “L’Italia è uno degli alleati più stretti e di vecchia data degli Stati Uniti. Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli americani, andare in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere l’epidemia del coronavirus e a mitigare l’impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe“.

Oltre alle apparecchiature sanitarie, Trump ha messo a disposizione dell’Italia anche il personale militare americano, utile per il trasporto di carburante e prodotti alimentari e nella costruzione di ospedali da campo. Viene inoltre autorizzato l’intervento USA nella ripresa economica italiana. Gli aiuti, si legge nel decreto, servono anche a ridurre il rischio di una nuova infezione che andrebbe nuovamente dall’America all’Europa.