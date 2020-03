Mercoledi Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, hanno appreso di aver contratto il coronavirus. L’attore 63enne vincitore del premio Oscar si trovava in Australia, per le di un film basato sulla vita di Elvis Presley.

“Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia “, ha dichiarato Hanks in una nota.

“Ci siamo sentiti stanchi, come se avessimo alcuni dolori muscolari accompagnati da questo raffreddore. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Sembravano sintomi lievi alternati a stati febbricitanti. Per fare le cose nel modo giusto, ovvero come vanno fatte in questi momenti,

ci siamo fatti fare un tampone per il coronavirus e ci è stato riferito che il risultato è positivo”.

Ha successivamente aggiunto che sia lui che sua moglie, la signora Wilson “saranno controllati ed osservati il tutto in isolamento, per tutto il tempo che sarà necessario per la salute e la sicurezza pubblica“.