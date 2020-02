Coronavirus: si aggrava il bilancio delle vittime, ora salito ad oltre 900

Avanza senza sosta il Coronavirus: dopo il focolaio partito da Wuhan a fine dicembre, poi allargatosi a molte regioni cinesi, ora il virus è arrivato perfino in Europa ed in Giappone. Come emerso nelle scorse ore, sulla nave Diamond Princess ferma nel porto di Yokohama in Giappone, ci sarebbero già 60 contagiati tra passeggeri e personale di bordo. Il totale dei contagiati ora a bordo della nave giapponese è salito a 160, un numero tremendo per un’imbarcazione in quarantena da circa 7 giorni. Sulla nave, ricordiamo, sono presenti 3.700 persone.

Nel frattempo ci sono stati 97 nuovi decessi soltanto ieri, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 910. La conferma di questi numeri è arrivata proprio dalle autorità cinesi.

Intanto è partito per la Cina un team di esperti capitanato dall’epidemiologo canadese Bruce Aylward, il quale ha dichiarato: “La diffusione del virus fuori della Cina sembra essere lenta per ora, ma potrebbe accelerare“. “Il contenimento rimane il nostro obiettivo, ha aggiunto il dirigente dell’Oms – ma tutti i Paesi devono usare la finestra di opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi per il possibile arrivo del virus“.

Cresce l’allarme anche in Europa: le autorità britanniche hanno dichiarato come minaccia grave il Coronavirus e sono stati scoperti 4 casi di contagio nel Regno Unito. Il ministero della Sanità britannico ha attivato tutte le procedure necessarie per garantire la protezione dei cittadini dall’avanzare del virus.

Danni all’economia: Kia Motors ha annunciato di aver chiuso le 3 linee di produzione in Corea Del Sud a causa delle difficoltà nel ricevere le forniture di componenti dalla Cina, e che l’unico impianto rimasto aperto è quello che si occupa di veicoli militari. Annullato anche il campionato di golf femminile in programma a Singapore dal 27 Febbraio al 1° Marzo, a causa dell’avanzare del Coronavirus e delle conseguenze per la salute pubblica.