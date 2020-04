Coronavirus: la storia d’amore nata durante la quarantena

Non solo brutte notizie durante questa quarantena per Coronavirus: c’è chi riscopre le proprie passioni, chi diventa uno chef, chi spolvera vecchi ricordi e chi si tiene in forma, ma c’è anche chi ha la fortuna di innamorarsi. Questo è quanto successo a Jeremy Cohen, un fotografo di New York che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la propria vicina di casa.

Durante uno dei tanti giorni di chiusura forzata all’interno della propria abitazione, Jeremy era nel terrazzo di casa sua quando, in lontananza, sul tetto di un palazzo poco distante dal suo, ha notato una ragazza che con le cuffie alle orecchie si stava cimentando in un balletto. Ha quindi deciso di riprendere il tutto e di postare il video sul proprio profilo Instagram.

In questo video si vede come, tramite l’utilizzo di un drone, Jeremy riesca a far recapitare alla ragazza un pezzo di carta dove il fotografo ha scritto il suo numero: dopo pochi secondi gli arriva un messaggio e, da lì, cominciano a messaggiare su WhatsApp. Il giorno seguente il ragazzo le chiede di mangiare assieme e, dopo essersi preparato come per la cena più importante della storia, apparecchiando ognuno il proprio tavolo, riescono ad avere un primo appuntamento seppur a distanza.

Ma Jeremy escogita un piano per poter vedere da più vicino Tori Cignarella, questo il nome della ragazza: il giorno seguente infatti scende di casa con in mano un mazzo di fiori ed un pallone gonfiabile gigante. Dopo essersi infilato all’interno ed averlo gonfiato, arriva sotto casa di Tori e fanno una passeggiata attorno al proprio quartiere.

I due sorridono e si divertono, e anche l’incontro con la polizia diventa un momento di risate in quanto gli agenti riconoscono i due giovani avendoli visti su tutti i telegiornali per quanto successo nei giorni precedenti. I video pubblicati sul profilo Instagram di Jeremy stanno ottenendo un grande successo, come anche il suo profilo che supera i 320 mila follower: il vero successo però è la nuova storia d’amore che è nata tra i due nonostante il brutto momento che sta colpendo tutto il mondo a causa del Covid-19.