Coronavirus, in India nascono due gemelli: i genitori li chiamano Corona e Covid

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - In un periodo storico difficile e complesso per l'umanità intera, la nascita di questi due splendidi gemellini riempie il cuore del mondo intero. Nonostante le complicanze del parto e le difficoltà che i sanitari hanno dovuto affrontare, in aggiunta all'emergenza dettata dal coronavirus, i due bambini hanno avuto la forza e la fortuna di venire al mondo. I genitori ricorderanno per sempre questo grande miracolo e a facilitare l'impresa sarà proprio il nome dei loro piccoli, in chiaro riferimento al covid-19.