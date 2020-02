Coronavirus, 79 nuovi contagiati sulla nave da crociera Diamond Princess

Da ormai 14 giorni, la nave da crociera Diamond Princess è in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone. In queste ultime ore però il numero delle persone infette da coronavirus è salito a 621. Nel frattempo, è iniziato lo sbarco di 500 passeggeri tra cui 22 italiani.

Il ministro giapponese ha affermato che le procedure di sbarco si prolungheranno fino a venerdì, prevendendo di far scendere dalla nave circa 2.500 passeggeri, mentre rimarrà sulla Diamond Princess per ulteriori controlli chi è entrato in contatto con le persone infette, anche se attualmente risultate negative al coronavirus. I passeggeri autorizzati a scendere dalla nave Diamond Princess potranno svolgere, come specificato dalle autorità sanitarie, una vita normale, anche se, nel breve periodo, dovranno sottoporsi a controlli di routine.

Tra i passeggeri risultati positivi al coronavirus, vi è un italiano che si trovava in crociera con la moglie. L’uomo rimarrà in quarantena sulla nave nel porto di Yokohama, e rientrerà per ultimo in Italia in alto biocontenimento, mentre nei prossimi giorni potranno ritornare gli altri passeggeri italiani.

Rientro per 22 italiani

Da Ciampino è partito in mattinata un volo per il Giappone per recuperare 22 dei connazionali sbarcati dalla Diamond Princess. Il ministro degli esteri Di Maio in un post su Facebook ha scritto: “Ho ringraziato personalmente tutte le donne e gli uomini che con generosità e immensa professionalità sono partiti, con un preavviso di poche ore, mettendosi al servizio dei nostri connazionali. Grazie di cuore a tutti per l’impegno”.

Sull’aereo vi è una vera e propria task force formata dal personale medico e protezione civile, capitanata da due medici dello Spallanzani di Roma, specializzati in malattie infettive.

Il compito del personale medico sarà quelli di effettuare ulteriori accertamenti e screening sanitari prima di far ripartire dal Giappone il volo che permetterà il rientro dei nostri connazionali presenti sulla nave.