Corona e Covid: nati due gemellini in India

In India, nello stato centrale del Chhattisgarh, sono nati due bambini, gemelli, maschio e femmina, Covid e Corona. La scelta del nome, per i genitori, non è stata difficile in questo tempo in cui la parola che più corre sulle bocche di tutti è Coronavirus Covid-19. È bastato scomporla e ne sono usciti i nomi per i loro bambini.

I due bimbi sono nati quando il lockdown era iniziato da un paio di giorni. Il mondo si era in qualche modo fermato, come se qualcosa di grande stesse per succedere. Forse, papà e mamma, 27 anni tutti e due, hanno pensato così nel decidere il nome per i propri figli: Corona e Covid.

Ecco perché Corona e Covid

La mamma dei due bimbi, Preeti Verma, ha raccontato: “Il parto è stato molto complicato, pertanto mio marito e io abbiamo voluto rendere memorabile questo evento“. Non era solo questione di un mondo fermo, in attesa, ma anche di una coppia preoccupata di rendere “unico” un momento di fatica.

La più grande difficoltà che i genitori hanno incontrato è stato il fermo stradale. Raggiungere l’ospedale presso la capitale Raipur è stato per la coppia una vera e propria impresa. Nessuno poteva aiutarli: solo la loro caparbietà e forza d’animo perché la mamma fosse assistita nel momento tanto importante del parto, solo la consapevolezza che la vita bussava alla loro porta li hanno sostenuti e guidati.

Da questa loro avventura sono usciti i nomi Corona e Covid che alla mamma “piacciono proprio“. Poi Preeti Verma osserva: “Il primo è una parola di origine latina che rimanda ai re e alle regine“. Il papà invece pensa che con questi due nomi tutti possano tener presente la paura vissuta in questi giorni e la speranza che finisca “e che le persone siano sempre più sensibilizzate all’importanza della pulizia e dell’igiene“. Papà e mamma, se i nonni fossero contrari a questi due nomi, sono pronti a cambiarli.